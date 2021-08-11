القناة 12 العبرية: الاحتلال سيوافق على بناء 2200 وحدة استيطانية بالضفة تزامناً مع السماح للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق “ج” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2021 - 21:12

القناة 12 العبرية: الاحتلال سيوافق على بناء 2200 وحدة استيطانية بالضفة تزامناً مع السماح للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق “ج”

منذ 1 ساعة 11 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة