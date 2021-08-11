القناة 12 العبرية: الاحتلال سيوافق على بناء 2200 وحدة استيطانية بالضفة تزامناً مع السماح للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق “ج” – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 11 2021 - 21:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
ميقاتي: توصلنا إلى صيغة مسودة تشكيلة حكومية والأمور تسير في المسار الصحيح وسنتابع المشاورات غداً
الرئيس نبيه بري: لمن يتذرع بغير شرعية وبعدم قانونية الجلسة النيابية، أسألكم ما قيمة مواد الدستور 60، 70، 71، 80
الرئيس بري: ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم القضاة والنواب الأعضاء لقيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
المجلس الأعلى للدفاع يتخذ قرارات لمعالجة الأزمة المعيشية ويطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية التنسيق لضبط الأوضاع الأمنية
النائب سعد الحريري: انعقاد المجلس الأعلى للدفاع بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية
رئاسة الجمهورية: الرئيس دياب أبلغ الرئيس عون موافقته على عقد الاجتماع بغيابه وفضّل عدم تأجيله وتم التشاور بجدول الأعمال
حاكم مصرف لبنان أبلغ المجلس الأعلى للدفاع بأنه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر: إذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحداً حسب سعر الصرف في السوق
معلومات للمنار: الأعلى للدفاع أحال ملف ملاحقة المدير العام لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا على النيابة العامة التمييزية
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي: هناك متاجرة حقيقة وتضليل وتشويه للحقيقة في موضوع انفجار المرفأ
تكتل لبنان القوي: نقاطع الجلسة النيابية لعدم احترام النظام الداخلي لمجلس النواب ومحاولة الإلتفاف على عمل القضاء العدلي
وزارة الصحة العامة: تسجيل 6 وفيات و2591 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ونسبة الفحوص الإيجابية 10.4%
نقيب الأطباء شرف ابو شرف: القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي على حافة الانهيار ولنتعاون جميعا للحفاظ عليه
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: منشأتا طرابلس والزهراني لا تسلمنا المازوت و3 مستشفيات ستقفل في بيروت بسبب نفاد المازوت
مدير عام مستشفى بهمن للمنار: المازوت المتوفر في المستشفى يكفينا لمدة 24 ساعة فقط بعدما وصل مخزون الاحتياط لدينا للصفر
نقيب الأفران في الشمال يعلن إقفال المطاحن أبوابها وامتناعها عن تسليم الأفران الطحين بسبب نفاد مادة المازوت
الإمام السيد علي الخامنئي: تفشي فيروس كورونا هو القضية الأولى والعاجلة في البلاد
الإمام الخامنئي يوجه جملة من التوصيات المهمة للمسؤولين والمواطنين ويشدد على الأداء الحاسم في التصدي لكورونا
الإمام الخامنئي: يجب توفير اللقاحات ببذل الجهود المضاعفة وبأي شكل متاح ووضعه بمتناول الجميع
الإمام الخامنئي: هناك حاجة لمجالس عزاء سيد الشهداء ولكن يجب عند إقامتها مراعاة الإجراءات الوقائية بمنتهى الدقة والصلابة
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يقدم تشكيلة حكومته المقترحة للبرلمان ويعين مسعود ميركاظمي مساعداً لرئيس الجمهورية
الجزائر تعلن الحداد الرسمي 3 أيام بعد ارتفاع ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت شرقي البلاد إلى أكثر من 65 شخصا
المغرب والكيان الصهيوني يوقعان اتفاقات لاستحداث آلية تشاور سياسي وللتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والخدمات الجوية
الإعلام الإماراتي: السيطرة على حريق اندلع في معمل للبلاستيك قرب موانئ جبل علي
أفغانستان: إقالة رئيس هيئة الأركان في الجيش وتعيين قائد القوات الخاصة بدلاً منه
حركة طالبان تستولي على مدينة فايزاباد شمال أفغانستان وهي تاسع عاصمة ولاية تسيطر عليها في أقل من أسبوع
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على "إسرائيل"
الخارجية الايرانية: إيران ملتزمة بتوفير الأمن للممر المائي الإستراتيجي في الخليج ومضيق هرمز
الخارجية الايرانية تدين بيان دول مجموعة السبع الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان
حركة "طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية نمروز في جنوب افغانستان وولاية جوزجان شمال البلاد
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
القناة 12 العبرية: الاحتلال سيوافق على بناء 2200 وحدة استيطانية بالضفة تزامناً مع السماح للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق “ج”
منذ 1 ساعة
11 August، 2021
التعليقات
ذات صلة
تجمع امام معمل الجية احتجاجا على التقنين القاسي للكهرباء
قطع الطريق في المحمرة احتجاجا على انقطاع الكهرباء وعدم تأمين المازوت
سلامة يبلغ “الاعلى للدفاع” بوقف الدعم عن المحروقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}