“الجهاد” ندد باستقبال المغرب لوزير الخارجية الصهيوني

ندد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي الأربعاء بشدة استقبال وزير خارجية كيان العدو الصهيوني يائير لابيد في المغرب.

وقال سلمي إنه “من المستنكر والمرفوض أن تأتي هذه الزيارة لدولة عربية أفريقية في الوقت التي اتخذت فيه عدد من دول القارة الافريقية وعلى رأسها الجزائر الشقيق موقفا بطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف سلمي أن “التطبيع وإقامة العلاقة مع العدو سياسة انهزامية لا تمثل الشعوب العربية والإسلامية وتتصادم مع تطلعات الشعوب وآمالها في تحرير فلسطين وطرد الاحتلال الصهيوني”.

وقد وصل لابيد اليوم إلى المغرب في أول زيارة رسمية له، وتأتي في إطار تعزيز اتفاقية التطبيع الموقعة بين البلدين العام الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم