ميقاتي وصل الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون والبحث بالملف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 17:22
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يترأس بعد ظهر اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع لعرض الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد
لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم
المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي: لا صحة للتصريح المنسوب للرئيس ميقاتي في صحيفة الجمهورية أن مهمة التشكيل صعبة جدا
النائب ماريو عون: لا حكومة في المدى المنظور والرئيس المكلف يشيع اجواء ايجابية في حين ليس هناك إرادة للتأليف
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي: هناك متاجرة حقيقة وتضليل وتشويه للحقيقة في موضوع انفجار المرفأ
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: أصبح متاحا تسجيل عمر 12 سنة وما فوق على المنصة استعدادا لأخذ لقاح كورونا
نقيب الأطباء شرف ابو شرف: القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي على حافة الانهيار ولنتعاون جميعا للحفاظ عليه
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: منشأتا طرابلس والزهراني لا تسلمنا المازوت و3 مستشفيات ستقفل في بيروت بسبب نفاذ المازوت
مدير عام مستشفى بهمن للمنار: المازوت المتوفر في المستشفى يكفينا لمدة 24 ساعة فقط بعدما وصل مخزون الاحتياط لدينا للصفر
نقيب الأفران في الشمال يعلن إقفال المطاحن أبوابها وامتناعها عن تسليم الأفران الطحين بسبب نفاد مادة المازوت
ارتفاع في أسعار البنزين تراوح بين 2000 و 1900 ليرة والمازوت 1400 ليرة وقارورة الغاز 2200 ليرة لبنانية
الشيخ علي الخطيب:لا يجوز للبنانيين السماح للعدو للنفاذ لساحتنا الداخلية والاستفادة من التباينات في الموقف من بعض القضايا
الإمام السيد علي الخامنئي: تفشي فيروس كورونا هو القضية الأولى والعاجلة في البلاد
الإمام الخامنئي يوجه جملة من التوصيات المهمة للمسؤولين والمواطنين ويشدد على الأداء الحاسم في التصدي لكورونا
الإمام الخامنئي: يجب توفير اللقاحات ببذل الجهود المضاعفة وبأي شكل متاح ووضعه بمتناول الجميع
الإمام الخامنئي: هناك حاجة لمجالس عزاء سيد الشهداء ولكن يجب عند إقامتها مراعاة الإجراءات الوقائية بمنتهى الدقة والصلابة
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يقدم كابينته الوزارية المقترحة للبرلمان ويعين مسعود ميركاظمي مساعداً لرئيس الجمهورية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عدداً من الفلسطينيين من مناطق مختلف من الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى برفقة الحاخام يهودا غليك وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
الجزائر تعلن الحداد الرسمي 3 أيام بعد ارتفاع ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت شرقي البلاد إلى أكثر من 65 شخصا
أفغانستان: إقالة رئيس هيئة الأركان في الجيش وتعيين قائد القوات الخاصة بدلاً منه
حركة طالبان تستولي على مدينة فايزاباد شمال أفغانستان وهي تاسع عاصمة ولاية تسيطر عليها في أقل من أسبوع
الإعلام الإماراتي: السيطرة على حريق اندلع في معمل للبلاستيك قرب موانئ جبل علي
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي:الحصار يعتبر جزءا من العدوان على اليمن وهو لا يستند الى اي مستند قانوني
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: لا قلق على حزب الله ونحن نؤكد الوقوف الى جانبه والى جانب محور المقاومة
السيد الحوثي: نجدد اشادتنا بعملية الرد التي نفذتها المقاومة الاسلامية في لبنان
أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على 6 عواصم ولايات في البلاد وتتقدم في العديد من الجبهات
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على "إسرائيل"
الخارجية الايرانية: إيران ملتزمة بتوفير الأمن للممر المائي الإستراتيجي في الخليج ومضيق هرمز
الخارجية الايرانية تدين بيان دول مجموعة السبع الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان
حركة "طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية نمروز في جنوب افغانستان وولاية جوزجان شمال البلاد
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
ميقاتي وصل الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون والبحث بالملف الحكومي
منذ 15 mins
11 August، 2021
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