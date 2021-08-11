ميقاتي وصل الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون والبحث بالملف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 17:22

ميقاتي وصل الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون والبحث بالملف الحكومي

منذ 15 mins 11 August، 2021
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