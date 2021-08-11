الرئيس بري لمن يدعي عدم شرعية جلسة مجلس النواب الخميس: أنتم لا تدرون ماذا تفعلون

علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاربعاء على المواقف التي صدرت بشأن الجلسة النيابية التي ستعقد الخميس، وقال “لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين، اسألكم ما قيمة نصوص الدستور المواد ، 60 ، 70، 71 ،80؟”.

وتابع الرئيس بري “ما قيمة القانون رقم 13/90 ؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان، هذا عدا عن نواب الاحتياط؟”، واضاف “بالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون”، وختم “انتم لا تدرون ماذا تفعلون ..!”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام