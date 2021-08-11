القطاع الطبي يقترب من الانهيار ومزيد من الافران تقفل بسبب المازوت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 17:22

القطاع الطبي يقترب من الانهيار ومزيد من الافران تقفل بسبب المازوت

منذ 33 mins 11 August، 2021
اخبار
لبنان

حذر نقيب الأطباء شرف أبو شرف من أنّ القطاعَ الطبيَ والتمريضيَ والاستشفائيَ على حافةِ الانهيارِ منبهاً إلى ان المستشفياتِ مهددةٌ بالتوقف عن العمل بسببِ عدمِ توافرِ مادةِ المازوت.

مدير مستشفى بهمن علي كريم أعلن أن المستشفى ستطفىء بشكل كلي بعد أربع وعشرين ساعة بسبب انقطاع مولداتها من المازوت ، لافتا الى ان خزاناتها فارغة ، وليس لدى المستشفى اي احتياط سوى كمية تكفي فقط للغد .

من جهة ثانية اعلنَ نقيب الافرانِ في الشمالِ طارق المير في مقابلةٍ له مع المنار عن اقفالِ المطاحنِ وتوقفِ تسليمِ الطحينِ للافرانِ بسببِ نفادِ مادةِ المازوتِ لديها.

المصدر: المنار

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