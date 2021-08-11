القطاع الطبي يقترب من الانهيار ومزيد من الافران تقفل بسبب المازوت

حذر نقيب الأطباء شرف أبو شرف من أنّ القطاعَ الطبيَ والتمريضيَ والاستشفائيَ على حافةِ الانهيارِ منبهاً إلى ان المستشفياتِ مهددةٌ بالتوقف عن العمل بسببِ عدمِ توافرِ مادةِ المازوت.

مدير مستشفى بهمن علي كريم أعلن أن المستشفى ستطفىء بشكل كلي بعد أربع وعشرين ساعة بسبب انقطاع مولداتها من المازوت ، لافتا الى ان خزاناتها فارغة ، وليس لدى المستشفى اي احتياط سوى كمية تكفي فقط للغد .

من جهة ثانية اعلنَ نقيب الافرانِ في الشمالِ طارق المير في مقابلةٍ له مع المنار عن اقفالِ المطاحنِ وتوقفِ تسليمِ الطحينِ للافرانِ بسببِ نفادِ مادةِ المازوتِ لديها.

المصدر: المنار