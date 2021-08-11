باسيل: جلسة مجلس النواب غداً غير شرعية لانه لم يتم التقيد بالآلية القانونية في المادة 93 من النظام الداخلي والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 17:22

باسيل: جلسة مجلس النواب غداً غير شرعية لانه لم يتم التقيد بالآلية القانونية في المادة 93 من النظام الداخلي والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى

منذ 39 mins 11 August، 2021
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