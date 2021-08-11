غجر: نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، حاجتنا هي ٣٠٠٠ ميغاواط والقدرة الانتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ٧٥٠ ميغاواط – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 17:22

غجر: نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، حاجتنا هي ٣٠٠٠ ميغاواط والقدرة الانتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ٧٥٠ ميغاواط

منذ 45 mins 11 August، 2021
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