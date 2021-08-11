وزير الطاقة ريمون غجر: اذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدا وسعره يتحدد حسب سعر الصرف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 17:22

وزير الطاقة ريمون غجر: اذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدا وسعره يتحدد حسب سعر الصرف

منذ 46 mins 11 August، 2021
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