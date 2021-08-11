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August 11 2021 - 08:00

انتبه لا تضع البيض في باب الثلاجة

منذ 48 mins 11 August، 2021
Eggs Freezer
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

معظم الناس يضعون البيض، في باب الثلاجة وذلك للحفاظ على سلامته من التلف، ويعتقدن أن وضعه في درجة حرارة الغرفة أو في المطبخ قد يسبب تلفه.

ولكن وفقًا لأحدث الدراسات التي نشرها موقع ” justhealthylifestyle”، فان وضع البيض في الثلاجة يزيد من خطورته، لأنه يجعله مجال خصب لنمو بكتيريا تسمى ” السالمونيلا”، وهي في غاية في الخطورة ولا تنشأ إلا في البيئة الباردة.

ووفقا لما  نشره الموقع فإن الأفضل وضع البيض في درجة حرارة الغرفة العادية، بدلًا من الثلاجة، بالإضافة إلي عدم تخزينه لفترات طويلة.

 

المصدر: مواقع اخبارية

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