الدفاع الجزائرية: وفاة 18 عسكريًا أثناء عملية إخماد النيران في الغابات شرق البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2021 - 22:58

الدفاع الجزائرية: وفاة 18 عسكريًا أثناء عملية إخماد النيران في الغابات شرق البلاد

منذ 1 ساعة 10 August، 2021
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