إخماد حريق في إحدى السفن بمرفأ اللاذقية

أخمد عناصر فوج إطفاء اللاذقية ودائرة الدفاع المدني في شركة مرفأ اللاذقية اليوم حريقاً نشب في سفينة أثناء عملية الصيانة التي تجري لها ضمن المرفأ.

وأدى الحريق إلى إصابة عدد من العاملين في السفينة بضيق تنفس ما استدعى نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج وفق مدير عام شركة المرفأ أمجد سليمان الذي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن العمال تم تخريجهم من المشفى بعد تقديم الأوكسجين والإجراءات الإسعافية المطلوبة.

وأكد سليمان أن السفينة فارغة وأمت مرفأ اللاذقية بقصد الصيانة وأثناء عمليات الصيانة نشب فيها حريق محدود تم إخماده من قبل طاقم السفينة ودائرة الدفاع المدني في الشركة وفوج إطفاء اللاذقية.

المصدر: سانا