نقل الأسير الفلسطيني علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام رفضا لاعتقاله الإداريّ إلى زنازين سجن “مجدو” (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2021 - 20:32

نقل الأسير الفلسطيني علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام رفضا لاعتقاله الإداريّ إلى زنازين سجن “مجدو” (قناة الأقصى)

منذ 48 mins 10 August، 2021
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