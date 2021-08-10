حركة حق: هناك رفض شعبي بحراني لكل انواع التطبيع والتعاون مع كيان العدو الصهيوني

أصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بياناً اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 م نددت فيه بتسارع التطبيع والتعاون بين السلطات غير الشرعية في البحرين وكيان العدو الإسرائيلي.

وقالت (حق) بأن كل هذا التعاون المكشوف مع كيان العدو الإسرائيلي والسطات في البحرين عبارة عن مقامرة وخيانة للأمة وله تبعات خطيرة على أمن المنطقة وينطلق من املاءات خارجية ومصالح ضيقة مرتبطة بالسلطة في البحرين ويأتي رغماً عن إرادة شعب البحرين المتخندق بعمق مع محور المقاومة في فلسطين والمنطقة.

واضافت (حق) ما يحصل من عقد اتفاقات بين السلطة في البحرين وكيان العدو الإسرائيلي وبهذه الوتيرة والسرعة يعزز من ضرورة الإستمرار في مواجهة السلطة وتغير الواقع السياسي في داخل البحرين لتصحيح المسار عبر النضال لتحقيق نظام سياسي يكون فيه الشعب مصدر السلطات وكسر حالة الإستئثار بالسطة الذي انتج على مستوى الشأن الداخلي كوارث اضرت بشعب البحرين على المستوى الإجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني واما على مستوى المنطقة فيوضح هذا الارتماء الرسمي في احضان الصهاينة على مدى الاصرار على المضي في خيانة الأمة ورهن القرار السيادي للخارج.

وأكدت (حق) بأن ما يقوم به النظام في البحرين من تطبيع يستوجب المواجهة من أبناء البحرين ومقاومة التواجد الصهيوني ثقافياً وسياسياً وعملياً بكل السبل المشروعة.

كما أكدت (حق) بأن الأهداف الضيقة التي تطمح السلطة لتحقيقها من هذا التطبيع والتعاون لن تتحق وستكون هناك نتائج عكسية فعلى مستوى الداخل لن يجدي هذا التحالف والتعاون في ثني المعارضة عن المضي في تحقيق المطالب المشروعة كما انه سيورط النظام في البحرين بشكل أكبر في مواجهة مع محور قادر وقوي وهو محور المقاومة.

وختمت (حق) بالتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة وضرورة تحصين الجبهة الداخلية لشعب البحرين نحو رفض هذا التطبيع وافراغه من المشروعية ودحر اهدافه وطرد الصهاينة من البحرين.

المصدر: بريد الموقع