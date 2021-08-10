تجمع المطاحن أعلن توقفه عن العمل بسبب فقدان المازوت

اصدر تجمع المطاحن بيانا اسف فيه “ان يعلن للشعب اللبناني عن توقف العديد من المطاحن قسريا عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت التي باتت غير متوافرة لا في السوق الشرعية، ولا في السوق السوداء، وان المطاحن الاخرى ستتوقف خلال أإيام معدودة عن العمل تباعا وتدريجيا وفقا لحجم المخزون من المازوت لديها”.

اضاف البيان:” على الرغم من الاتصالات التي قام بها التجمع منذ الاسبوع الماضي لتأمين حاجة المطاحن لهذه المادة، بالتعاون مع وزير الاقتصاد والتجارة الذي لم يألو جهدا لتامين حاجة المطاحن، الا انه ولغاية الساعة لم نتلق اي ايجابية لجهة توفير حاجتنا من هذه المادة” .

وختم:”ان التجمع يكرر للمرة الالف مطالبته المسؤولين المعنيين للعمل على تأمين كميات المازوت اللازمة لقطاع المطاحن لتمكينه من الاستمرار في تأمين الطحين للافران لصناعة الخبز. علما ان توقف المطاحن القسري عن العمل والانتاج سيؤدي حكما الى عدم توفر الطحين لصناعة الخبز العربي . ويعتبر التجمع ان ” لقمة الفقير ” خط احمر لا يمكن تجاوزها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام