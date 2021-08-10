الشيخ ياسين: لنكن حسينيين فنتخطى الحصار والجوع والافقار

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” االشيخ علي ياسين في افتتاح الليالي العاشورائية في حاضرة الامام الحسين في مجدل سلم، أن “المسؤولين هم شركاء في الحصار الذي يتعرض له الشعب اللبناني بفسادهم وإهمالهم لقطاعي الزراعة والصناعة”، مؤكدا أن “هذا الحصار سيفشل في جعل الشعب يتخلى عن مقاومته التي ستبقى مع الجيش تشكل قوة لبنان”.

وقال “إننا لا نخجل بالعلاقة مع إيران التي دعمتنا في مختلف المراحل والجوانب وهي على استعداد دائم للمساعدة بدون اي مقابل ومساعداتها منطلقة من الانسانية لا من التبعية”.

وأضاف “إن المطلوب اليوم أن نكون حسينيين لنتخطى الحصار والجوع والإفقار الذي نتعرض له من خلال التعاون والتكاتف والتعاضد بين مختلف أبناء المجتمع وعلينا ان نبتعد عن الانانيات والحساسيات”. ورأى أن “المحاولة الصهيونية التي جرت بالأمس لإعادة هيبة العدو وكسر معادلة الردع اسقطتها المقاومة بردها الحكيم”.

واكد الشيخ أن “من يقف مع الحسين يقف مع المحرومين ويساعدهم ويحمل همهم”، مشددا على أن “وعي الامام الصدر لعاشوراء جعله يقود مسيرة مواجهة الحرمان”.

المصدر: بريد الموقع