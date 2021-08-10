اعلام العدو : إطلاق النار على سيدة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن قرب يتسهار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2021 - 03:52

اعلام العدو : إطلاق النار على سيدة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن قرب يتسهار

منذ 4 ساعة 10 August، 2021
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