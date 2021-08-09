التعبئة الرياضية في صيدا اختتمت دورة الإنتصار بكرة القدم

اختتمت التعبئة الرياضية في حزب الله في منطقة صيدا، دورة الإنتصار في كرة القدم على ملعب بلدية اركي لمناسبة ذكرى الانتصار الالهي في آب عام 2006، في حضور جماهيري وفاعليات تقدمهم مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر والمسؤول الرياضي سمير ناصر ومسؤول شعبة اركي علي شكرون وفاعليات بلدية واختيارية وأهلية واجتماعية ورياضية. وانتهت الدورة التي استمرت لمدة أسبوع بمشاركة 12 فريقا بفوز فريق شباب اركي على فريق نادي جبشيت الرياضي 3-1.

ووزع ضاهر بعدها الكؤوس والميداليات على الفريقين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام