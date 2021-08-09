نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الايراني: من الخطأ تماماً أن يتصور الغربيون أنهم من خلال الضغوط والتهديدات يستطعيون إجبار إيران على اتخاذ خطوة ما – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2021 - 17:08

نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الايراني: من الخطأ تماماً أن يتصور الغربيون أنهم من خلال الضغوط والتهديدات يستطعيون إجبار إيران على اتخاذ خطوة ما

منذ 33 mins 9 August، 2021
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