السيد عبدالملك الحوثي في كلمة العام الهجري الجديد: هناك تفريط كبير في واقع المسلمين بالاهتمام بالتاريخ الهجري ويفترض إعادة الارتباط بهذا التاريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2021 - 17:08

السيد عبدالملك الحوثي في كلمة العام الهجري الجديد: هناك تفريط كبير في واقع المسلمين بالاهتمام بالتاريخ الهجري ويفترض إعادة الارتباط بهذا التاريخ

منذ 50 mins 9 August، 2021
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