منصات الكترونية لتنظيم الاقبال على محطات المحروقات في الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2021 - 01:58

منصات الكترونية لتنظيم الاقبال على محطات المحروقات في الجنوب

منذ 5 ساعة 8 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

جنوبا، محاولة بلدية لتنظيم الاقبال على المحطات عبر المنصات الالكترونية.

المصدر: قناة المنار

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