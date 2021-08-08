الحكم على ممثل حماس السابق بالسعودية الدكتور محمد الخضري بالسجن 15 عامًا (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2021 - 16:06

الحكم على ممثل حماس السابق بالسعودية الدكتور محمد الخضري بالسجن 15 عامًا (قناة الأقصى)

منذ 30 mins 8 August، 2021
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