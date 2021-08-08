الحكم على ممثل حماس السابق بالسعودية الدكتور محمد الخضري بالسجن 15 عامًا (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2021 - 16:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى انتصار 2006: لن نفرّط بأي معادلة فرضتها المقاومة في حرب تموز
السيد نصر الله: أي غارة جوية على لبنان سيتم الرد عليها حتماً وبشكل مناسب ومتناسب بهدف حماية بلدنا وأرضنا
السيد نصر الله: الذين اعتدوا على المقاومين في شويا هم من عالم آخر ويجب أن يُحقق معهم ويحاكموا أمام القضاء
السيد نصر الله: التحقيق القضائي في قضية المرفأ مسيّس ويخضع للاستنسابية ولن نقبل بالاستهداف السياسي لأحد
السيد نصر الله: الإعتداء على المشيعين في خلدة هو مجزرة قامت بها عصابة من المجرمين والقتلة والمطلوب اعتقالهم ومحاكمتهم
السيد نصر الله: إحياء مجالس عاشوراء يجب أن يكون ضمن ضوابط صحية وإجراءات وقائية حازمة وإلا سنضطر إلى إلغائها
اعلام العدو: الأحداث الأخيرة في الشمال رسخت صورة حزب الله كحامي لبنان مقابل "اسرائيل" وهذا يمثل إنجازاً إضافياً للحزب
اعلام العدو: نصرالله وضعنا في واقع استراتيجي سيئ جداً ومنظومة دفاعاتنا المتطورة لن تستطيع مواجهة صواريخ حزب الله
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: من ينال من المقاومة ينال من كل لبنان وما قامت به المقاومة نتيجة وليس سبباً
الشيخ قبلان في قضية انفجار المرفأ: ما يجري في التحقيق هو تغييب فعلي ومقصود للحقيقة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: لا مكان للفتنة بين المسلمين في لبنان ولا بين اللبنانيين
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: على الجيش اللبناني منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية
النائب جبران باسيل: كل ساعة قطع للكهرباء من المعامل تكلّف احتياطي الدولار 32% زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة
باسيل: كل ساعة تغذية من مولّد خاص تكلّف المواطن عشرين مرّة أكثر من ساعة كهرباء الدولة
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: تأليف الحكومة هو الحل السحري لجميع المشاكل التي نمر بها
اللواء ابراهيم: إنقاذ لبنان ليس بالأمر المستحيل إذا ما توافق اللبنانيون على ذلك
وزارة الصحة العامة: تسجيل 6 وفيات و1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي يستقبل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
اللواء سلامي: حزب الله هو القوة التي تضمن عزة الشعب اللبناني وأمنه والعدو الصهيوني يدرك جيدًا نطاق وعمق قوته
اللواء سلامي: الأرضية مهيأة لانهيار الكيان الصهيوني ويكفي أن تتوفر الظروف ليصدر منه خطأ ما
القوات الإيرانية: لا أساس للادعاءات الأمريكية بالعثور على أجزاء مسيرة إيرانية استهدفت ناقلة إسرائيلية في الايام الماضية
مصادر عراقية: تفجير عبوات ناسفة بقوافل امداد لقوات الاحتلال الأميركي أثناء مرورها في بغداد والناصرية وبابل
وزير الخارجية اليمني هشام شرف: زمن تدخل السعودية في شؤوننا واشتراطاتها ومحاولة الوصاية على بلدنا قد ولّى
أ ف ب: طالبان تسيطر على مدينتي قندوز وساري بول شمال أفغانستان
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وفد عشائر العرب العيدين يزور مسؤول منطقة البقاع في حزب الله: هجوم خلدة ليس من منطق العشائر وحريصون على السلم الأهلي
وزارة الصحة العامة: تسجيل 6 وفيات و1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
وزير الصحة حمد حسن للمنار: 90 % من إصابات كورونا في لبنان هي بمتحور دلتا غالبيتهم في عمر الشباب
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على "إسرائيل"
الخارجية الايرانية: إيران ملتزمة بتوفير الأمن للممر المائي الإستراتيجي في الخليج ومضيق هرمز
الخارجية الايرانية تدين بيان دول مجموعة السبع الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان
حركة "طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية نمروز في جنوب افغانستان وولاية جوزجان شمال البلاد
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الحكم على ممثل حماس السابق بالسعودية الدكتور محمد الخضري بالسجن 15 عامًا (قناة الأقصى)
منذ 30 mins
8 August، 2021
الدكتور محمد الخضري
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