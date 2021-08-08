المفتي قبلان: المقاومة خيار وقرار ونفس وروح

طلب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، “لا يشك أحد حتى العدو الإسرائيلي في أن المقاومة درع لبنان وحصنه وسبب بقاء هذا البلد على الخارطة، وما دام هناك مقاومة هناك لبنان، والجيش والشعب جزء من هذه الدرع والشراكة الإستراتيجية ضرورة للمسجد والكنيسة والشراكة الوطنية والسلم الأهلي بل ضرورة لبقاء الدولة ومشروعها، وما قامت به المقاومة نتيجة وليس سببا والخلط بين النتيجة والسبب كالخلط بين الأتقياء والأشقياء، والموقف المحسوم: المقاومة خيار وقرار ونفس وروح وعائلة وبيت ووطن وميزان عدل وضرورة بلد وناس وسيادة واستقلال ومن ينال من المقاومة ينال من كل لبنان، ولن يأتي اليوم الذي تحتاج فيه المقاومة إلى تبرير ولن يهنأ العدو الصهيوني ما دام هناك مقاومة. على أن من ضيع المظلوم ضيع الظالم ومن يضع يده على ملف انفجار مرفأ بيروت ضيع البوصلة وخلط الجنائي بالسياسي، والأمني بالوظيفي وبدلا من البدء بالمسؤولين الرئيسيين بدأ بالفروع البعيدة على طريقة الفواتير السياسية وفوهاتها، والعدل يبدأ بالحقيقة لا بتغييبها، وما يجري بمرفأ بيروت تغييب فعلي ومقصود للحقيقة”.

واضاف: “إذا كان من حريص على هذا البلد وعلى معرفة سبب انفجار المرفأ فهو المقاومة لأن ما يجري اليوم بكل أشكاله ونماذجه الخارجية والداخلية عينه على رأس المقاومة، ولن يأتي اليوم الذي ينال فيه أحد مهما كان من المقاومة، وسيبقى رأسها شامخا بشموخ جبال لبنان لأنها صمام أمان وجود لبنان وحماية مشروع دولته وشراكته الوطنية والأهلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام