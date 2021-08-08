*الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بالحرارة*

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33)

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتشكل ضباب كثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا خلال الفترة الصباحية، واحتمال تساقط أمطار خفيفة شمال البلاد ليلا.

الإثنين:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المحلية.

– درجات الحرارة المتوقعة:على ا لساحل من 25 الى35 درجة، فوق الجبال من 24 الى 32 درجة، في الداخل من 20 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15و 45 كلم/س، وتصل لحدود ال 55 كم/س شمال البلاد.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 %.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام