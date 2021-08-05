أقدمت طائرات العدو الإسرائيلي عند الساعة ١٢:٤٠ من فجر اليوم الخميس ٥ آب ٢٠٢١ على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان (الاعلام الحربي) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2021 - 02:30

أقدمت طائرات العدو الإسرائيلي عند الساعة ١٢:٤٠ من فجر اليوم الخميس ٥ آب ٢٠٢١ على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان (الاعلام الحربي)

منذ 1 ساعة 5 August، 2021
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