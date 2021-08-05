إعلام العدو يؤكد إغلاق مدخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان بسبب إمتداد الحريق الذي أندلع نتيجة سقوط صاروخ أُطلق من لبنان ظهر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2021 - 00:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث السبت المقبل 8:30 مساء في الذكرى الـ15 للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
لبنان: تظاهرات في وسط بيروت في الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ وسط حداد وطني
الجيش اللبناني: توقيف عدد من الشبان بحوزتهم أسلحة وذخائر أثناء توجههم للمشاركة في ذكرى انفجار المرفأ
حركة أمل تنفي ما تم تداوله حول صورة لأسلحة مصادرة كانت في طريقها الى احتفال المرفأ
حركة أمل تؤكد حرصها على احترام تدابير الجيش والأجهزة الأمنية وتطالب باتخاذ كل الاجراءات لحفظ الأمن والاستقرار
مناصرو حزب القوات اللبنانية يعتدون بالضرب على أحد عوائل شهداء مرفأ بيروت وعدد من المشاركين في التظاهرة
سقوط جرحى في اشكال خلال مرور مسيرة للحزب الشيوعي في منطقة الجميزة شرق بيروت
محتجون يرشقون القوى الامنية وعناصر الجيش اللبناني بالحجارة في محيط مجلس النواب
مراسل المنار: متظاهرون يقتحمون مبنى العازرية في وسط بيروت ويدخلون الى مكاتب وزارة الاقتصاد ويعبثون بمحتوياتها
متظاهرون يقتحمون مبنى شركة كهرباء لبنان في مار مخايل بالقرب من مرفأ بيروت
الصليب الاحمر اللبناني: إصابة 62 شخصاً بجروح خلال التظاهرات في وسط بيروت نقل 12 منهم الى المستشفيات
مؤتمر دولي في باريس لجمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات الشعب اللبناني
الرئيس الفرنسي في افتتاح مؤتمر باريس: الوضع في لبنان يتدهور باستمرار والشعب اللبناني يمكن ان يعتمد على المجتمع الدولي
ايمانويل ماكرون: أزمة لبنان ناجمة عن الفساد وتفكك النظام السياسي والأولوية هي لتشكيل حكومة
الرئيس عون: نحن في مرحلة جديدة وآمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والتحضير للانتخابات النيابية
جيش العدو استهدف بقذائف المدفعية محيط تلة ارمز وخراج بلدة طير حرفا من موقعه في بركة ريشة
قوات الاحتلال تقتحم حي ابو تايه في عين اللوزة وتعتقل الفتى ماهر زيتون من منزله في حي بئر ايوب ببلدة سلوان المحتلة
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل وفد الجمهورية اليمنية برئاسة محمد عبد السلام ممثلاً الرئيس مهدي المشاط
الخارجية الإيرانية: ننفي التقارير التي تحدثت عن تعرض واستيلاء قواتنا المسلحة على سفينة مبحرة في مياه الخليج
الخارجية الإيرانية: نحذر من التضليل الإعلامي الصهيوني والغربي وندعو كافة الأطراف الى الحذر والدقة في نشر الأخبار الكاذبة
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: لا نهتم للاتهامات الفارغة ونقف بقوة للدفاع عن مصالحنا
العراق: الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية من 5 محاور لملاحقة عناصر "داعش" في محافظة نينوى
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مركز عمليات البحرية البريطانية: إنتهاء عملية الاختطاف المحتملة للناقلة Asphalt Princess قبالة سواحل الإمارات
العراق: الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية من 5 محاور لملاحقة عناصر "داعش" في محافظة نينوى
الشرطة الأوكرانية: رجل لم تحدد هويته يهدد بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية والقوى الأمنية تطوق المكان
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة قدرته على الإقراض بـ650 مليار دولار
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
إعلام العدو يؤكد إغلاق مدخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان بسبب إمتداد الحريق الذي أندلع نتيجة سقوط صاروخ أُطلق من لبنان ظهر اليوم
منذ 58 mins
4 August، 2021
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