إعلام العدو يؤكد إغلاق مدخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان بسبب إمتداد الحريق الذي أندلع نتيجة سقوط صاروخ أُطلق من لبنان ظهر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2021 - 00:54

إعلام العدو يؤكد إغلاق مدخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان بسبب إمتداد الحريق الذي أندلع نتيجة سقوط صاروخ أُطلق من لبنان ظهر اليوم

منذ 58 mins 4 August، 2021
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