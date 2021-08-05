مراسل المنار: الهدوء التام يسود المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2021 - 00:52

مراسل المنار: الهدوء التام يسود المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة الآن

منذ 58 mins 4 August، 2021
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