رئيسي: لا يحق لاحد من خارج اليمن ان يقرر مصير هذا البلد

اكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي انه “لا يحق لاحد من خارج اليمن ان يقرر مصير هذا البلد”، وقال “لقد اتضح للعالم اجمع اليوم، بمن فيهم المعتدون، من هو المنتصر الحقيقي في هذه الميدان”.

واشاد رئيسي خلال استقباله وفدا يمنيا برئاسة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام “بصمود ومقاومة الشعب والمجاهدين في اليمن بوجه القوى الاستكبارية والمتغطرسين”، وتابع ان “اليمن اصبح اليوم، اسوة لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الاسلامي والعربي”.

واضاف رئيسي ان “المقاومة الملحمية والصمود الذي جسده الشعب اليمني بشبابه البواسل من اجل الدفاع عن عزته واستقلاله في مواجه الاستكبار واذنابه اذهل العالم”، واكد ان “هذا الانتصار المشرف لا يتعلق باليمنيين فحسب وانما احرار العالم جميعا”.

المصدر: ارنا