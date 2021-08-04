اليونان: عمليات إجلاء واسعة مع انتشار حرائق الغابات

فر السياح والسكان في جزيرة إيفيا اليونانية إلى الساحل استعدادا لإجلائهم بالقوارب، هربا من حرائق الغابات.

وأجبر الحريق الذي زاد بسبب تغير اتجاه الرياح السلطات في الجزيرة القريبة من أثينا على إخلاء عدة قرى، وطلبت السلطات من السكان والسياح في قرية روفيس المطلة على البحر بالتوجه للساحل لإجلائهم من هناك بالقوارب.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية إن “ثلاثة من رجال الإطفاء أصيبوا خلال مواجهة الحريق”.

وأشارت السلطات الى ان “الخطر سيظل مرتفعا في الأيام القليلة المقبلة في بعض أنحاء البلاد”، علما أن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي.

المصدر: حرائق الغابات