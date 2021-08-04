وفد من قيادة حركة أمل غادر الى طهران للمشاركة في حفل تنصيب رئيسي

غادر وفد قيادة حركة امل برئاسة النائب ايوب حميد ممثلا الرئيس نبيه بري، ووزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان، وعضو المكتب السياسي طلال حاطوم، وممثل حركة امل في ايران صلاح فحص، الى طهران، للمشاركة في احتفالية تنصيب رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران الرئيس السيد ابراهيم رئيسي.

وتحدث حمدان في مطار بيروت قبيل مغادرة الوفد فقال: “ان هذه المشاركة بقرار من رئيس حركة امل الرئيس نبيه بري هي دليل على عمق العلاقة بين حركة امل والجمهورية الاسلامية في ايران، التي اعطت مثالا ديمقراطيا مميزا في انتخاب الرئيس السيد ابراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية، والذي نال حوالى 18 مليون صوت من اصوات الناخبين الايرانيين في انتخابات دلت على قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية على تحدي الصعوبات والعقوبات الجائرة المفروضة عليها، كما تدل على حيوية الشعب الايراني والتزامه التغيير الديمقراطي، وهذا كله بفضل توجيهات مرشد الثورة السيد القائد علي الخامنئي”.

واعتبر “ان المرحلة المقبلة في الجمهورية والمنطقة، على صعوبتها، ستكون مرحلة تأكيد دور الجمهورية الاسلامية في ايران وفي المنطقة والعالم كدولة تقف الى جانب الشعوب المقهورة وتسعى الى مساعدتها بشتى السبل في مواجهة الاستعمار والاحتلال، كما تقف الى جانب القضية الفلسطينية، والى جانب لبنان بكل اطيافه لتحرير ارضه المحتلة من العدو الصهيوني، وايضا سيكون الرئيس السيد ابراهيم رئيسي على قدر المسؤولية الرئاسية لقيادة الجمهورية الاسلامية في ايران نحو مزيد من التقدم والتطور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام