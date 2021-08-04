بالصور: تدشين نصب تذكاري لشهداء قناة المنار في معلولا.. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 18:10

بالصور: تدشين نصب تذكاري لشهداء قناة المنار في معلولا..

منذ 53 mins 4 August، 2021
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سورية - عربي وإقليمي
خليل موسى
تزامنا مع فعاليات عيد الجيش العربي السوري، وبحضور محافظ ريف دمشق، معتز أبو النصر جمران، وعدد من القادة العسكريين في الجيش العربي السوري، إضافة لأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي  والدفاع الوطني، الى جانب الفعاليات المحلية والأهلية في بلدة معلولا، تم تدشين نصب تذكاري لشهداء قناة المنار، حمزة الحاج حسن، وحليم علاو ومحمد منتش.

في فعالية تكريمهم، جرى رفع الستار عن نصبهم التذكاري في الموقع الذي استشهدوا به، عند جسر معلولا، محفوراً عليه شعار قناة المنار وتاريخ استشهادهم في 15 نيسان 2014، ليكون شاهداً على التضحيات التي قدمها شهداء الإعلام المقاوم في نقل رسالة الحقيقة إلى العالم وتوثيقها يوم تحرير بلدة معلولا.

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المصدر: موقع المنار

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