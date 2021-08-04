سقوط جرحى في اشكال خلال مرور مسيرة للحزب الشيوعي في منطقة الجميزة شرق بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 18:10

سقوط جرحى في اشكال خلال مرور مسيرة للحزب الشيوعي في منطقة الجميزة شرق بيروت

منذ 51 mins 4 August، 2021
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