الجيش اللبناني: توقيف عدد من الشبان بحوزتهم أسلحة وذخائر أثناء توجههم للمشاركة في ذكرى انفجار المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 16:22

الجيش اللبناني: توقيف عدد من الشبان بحوزتهم أسلحة وذخائر أثناء توجههم للمشاركة في ذكرى انفجار المرفأ

منذ 1 ساعة 4 August، 2021
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