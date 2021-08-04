مراسل المنار: مدفعية العدو في موقع بركة ريشا الحدودي تستهدف بقذائف المدفعية الثقيلة محيط تلة ارمز إلى الشمال من بلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 14:28

مراسل المنار: مدفعية العدو في موقع بركة ريشا الحدودي تستهدف بقذائف المدفعية الثقيلة محيط تلة ارمز إلى الشمال من بلدة الناقورة

منذ 20 mins 4 August، 2021
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