البحرية العمانية تعلن تسيير عدداً من السفن لتأمين بحر عُمان بعد تعرض سفينة للخطف

أعلن مركز الأمن البحري العماني أنه سير عدد من سفن الأسطول البحري العماني للمساهمة في تأمين المياه الدولية ببحر عمان، وذلك بعد تعرض سفينة بنمية تدعى “أسفلت برنسيس” إلى الخطف أمس الثلاثاء. وقال مركز الأمن البحري العماني في بيان الأربعاء إن “المركز يواصل متابعة والتعامل مع ما تعرضت له الناقة أسفلت برنسيس في المياه الدولية”. وأضاف أن “سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بتسيير طلعات جوية بالقرب من الموقع، ومن جانبها سيرت البحرية العمانية عددا من سفن أسطولها للمساهمة في تأمين المياه الدولية”.

كما لفت البيان أن المركز “كان قد تلقى معلومات حول تعرض ناقلة بحرية تدعى أسفلت برنسيس وترفع علم دولة بنما لحادث اختطاف في المياه الدولية ببحر عمان”.

المصدر: سبوتنيك