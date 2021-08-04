بريطانيا لمجلس الأمن: إيران مسؤولة “على الأرجح” عن الهجوم على الناقلة

أبلغت بريطانيا ورومانيا وليبيريا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بأن من “المرجح للغاية” أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لتنفيذ هجوم دام على ناقلة نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان.

وقالت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا “هذا الهجوم أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي وشكل خطرا عليه وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي.. ينبغي للمجتمع الدولي أن يندد بهذا العمل”.

ونفت طهران أي تورط لها في هجوم وقع يوم الخميس على ناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية.

وقتل اثنان من أفراد الطاقم، وهما بريطاني وروماني، نتيجة الهجوم.وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تثير بريطانيا القضية في اجتماع مغلق لمجلس الأمن في الأيام المقبلة.

وبالصدفة، كان من المقرر أيضا أن يناقش المجلس الأمن البحري في اجتماع علني يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وترأس الهند مجلس الأمن في شهرآب/ أغسطس.

وقالت بريطانيا وليبيريا ورومانيا في الرسالة إن “المملكة المتحدة ورومانيا إلى جانب شركاء إقليميين ودوليين يجرون تحقيقا شاملا في هذا الهجوم. سنطلع المجلس على آخر المستجدات في الوقت المناسب”.

المصدر: وكالة فارس