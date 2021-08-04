حركة طالبان: حريق كبير في سوق ومحلات تجارية بعد قصف القوات الأفغانية مدينة لشكر غاه جنوبي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 08:02

حركة طالبان: حريق كبير في سوق ومحلات تجارية بعد قصف القوات الأفغانية مدينة لشكر غاه جنوبي البلاد

منذ 29 mins 4 August، 2021
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