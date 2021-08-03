بلدية الغازية: لا إمكان للاستمرار في تأمين المازوت والاشراف على توزيعه

أعلنت بلدية الغازية في بيان أنها تأسف لعدم تمكنها من الاستمرار في تأمين مادة المازوت والاشراف على توزيعها كالعادة لمولدات الاشتراكات ومولدات الآبار الارتوازية، “لسبب يعود إلى خلاف مع القيميين على مصفاة الزهراني في شأن الكميات اللازمة للبلدة، والذين وعدوا لاحقا بتقديم ما يلزم من كميات من مادة المازوت إلى البلدة ضمن خطة يضعونها مع احد نواب المنطقة”.

وسألت المواطنين “متابعة مشاكل المياه في البلدة مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المسؤولة المباشرة عن المياه، ومتابعة اشتراك المولدات مع القيمين على منشأت الزهراني حيث يتم توزيع حصص المازوت بناء على ما يرونه مناسبا”…

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام