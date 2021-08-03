“لبنان القوي”: لرفع الحصانات بملف انفجار المرفأ.. وتشكيل حكومة قادرة

دعا تكتل “لبنان القوي” في ذكرى انفجار مرفأ بيروت “لرفع الحصانات فورا للوصول الى الحقيقة كمدخل أساسي لمحاسبة المذنبين في الإنفجار”.

ورأى التكتل أن “اقتراح القانون الذي تقدم به لوضع إطار قانوني لاستثمار وإدارة وتشغيل المرفأ، يشكل ضرورة قصوى، من جهة لأنه يمنع تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية في المرفأ وهو السبب الرئيس لسوء الإدارة والفوضى والإهمال وهدر المال العام منذ 30 عاما تحت إدارة اللجنة الموقتة، ومن جهة أخرى لأنه يشكل المدخل لأي عملية إعادة إعمار التي لا يمكن إطلاقها في ظل الفوضى العارمة القائمة”.

من جهة ثانية، أبدى التكتل “قلقا بالغا حيال الأحداث الأمنية التي حصلت أخيرا في خلدة، المدخل الى كل الجنوب والشوف”، وطالب “الأجهزة العسكرية والأمنية بأن تتحمل مسؤولياتها لضبط الأمن وتأمين هذا الشريان الحيوي”.

في سياق آخر، شدد التكتل على “ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على الاصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام