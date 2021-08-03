الامام الخامنئي: ظروف البلاد تتطلب الاسراع في تشكيل الحكومة

أكد الامام السيد علي الخامنئي أن “ظروف البلاد لا تقتضي التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي على رئيس الجمهورية الاسراع في تقديم كابينته المقترحة الى مجلس الشورى، وعلى المجلس ايضاً الاسراع في تقييم الوزراء الجدد التصويت عليهم”.

وفي كلمة بمراسم تنصيب الرئيس الجديد ابراهيم رئيسي الثلاثاء، أعرب الامام عن “الامتنان للباري تعالى لمنح التوفيق للشعب الايراني مرة اخرى لينجز هذه الانتخابات في ظل سيادة الشعب الدينية”. وأكد أن المحافل السياسية “شهدت منذ مدة مؤامرات أعداء الجمهورية الاسلامية بهدف افشال الانتخابات الرئاسية، لكن أبناء الشعب ردوا رداً حاسماً على هذه المؤامرات بالمشاركة الواسعة في الانتخابات”.

وتقدم سماحته بالشكر والتقدير لأبناء الشعب الايراني لقيامهم بهذا الانجاز، كما شكر الرئيس السابق حسن روحاني وحكومته، وتمنى للرئيس الجديد ابراهيم رئيسي وطاقمه التوفيق والنجاح في مهمتهم القادمة.

ورأى سماحته أن “انتقال السلطة يبعث على الأمل لأن الاشخاص الجدد يأتون بابداعات جديدة، وبهذا تتوفر الفرصة لكل من يحملون دوافع الخدمة وخاصة الشباب”. ودعاالسيد الى “منح الفرصة لذوي الخبرة واصحاب الفكر لتقييم الماضي وتشخيص الاخطاء السابقة ووضع البدائل الصحيحة”. ودعا سماحته الرئيس الجديد الى “التمسك بشعاراته الانتخابية في الاعتماد على القيم الاساسية للثورة وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد والاندماج مع الشعب والاستماع اليه، وتطبيق هذه الشعارات في الواقع العملي”.

كما أكد أنه “لا ينبغي إغفال العلاقة مع النخبة وذوي الخبرة ، فمن المفيد جدا التواصل معهم والاستفادة من آرائهم”.

المصدر: ارنا