الولايات المتحدة.. معدل ضحايا جرائم القتل في واشنطن يسجل 3 أضعاف ضحايا كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 04:40

الولايات المتحدة.. معدل ضحايا جرائم القتل في واشنطن يسجل 3 أضعاف ضحايا كورونا

منذ 2 ساعة 3 August، 2021
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