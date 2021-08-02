كمين خلدة بشهادات جرحى الغدر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2021 - 21:30

كمين خلدة بشهادات جرحى الغدر

منذ 60 mins 2 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

جرحى كمينِ خلدة الغادر .. يَروُونَ مشاهداتٍ مرعبة ..

المصدر: قناة المنار

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