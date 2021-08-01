قطع طريق البداوي الدولي إحتجاجاً على توقيف أحد فاعليات المنطقة للتحقيق معه حول أحداث شهدتها البداوي في الفترة الأخيرة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2021 - 15:44

قطع طريق البداوي الدولي إحتجاجاً على توقيف أحد فاعليات المنطقة للتحقيق معه حول أحداث شهدتها البداوي في الفترة الأخيرة (الوكالة الوطنية)

منذ 28 mins 1 August، 2021
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