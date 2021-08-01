قطع طريق البداوي الدولي إحتجاجاً على توقيف أحد فاعليات المنطقة للتحقيق معه حول أحداث شهدتها البداوي في الفترة الأخيرة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2021 - 15:44
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زعيم المجموعة العسكرية في بورما يعد بإجراء انتخابات في غضون عامين
متوسط الوفيات اليومية بكوفيد خلال سبعة أيام في البرازيل ينخفض إلى أقل من ألف حالة
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الصحة العالمية: النسخة الجديدة لكورونا تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ
الصحة العالمية: ظهرت حتى الآن 4 أنواع لكورونا مثيرة للقلق وسيظل هناك المزيد ما دام الفيروس مستمرا في الانتشار
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السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
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هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
قطع طريق البداوي الدولي إحتجاجاً على توقيف أحد فاعليات المنطقة للتحقيق معه حول أحداث شهدتها البداوي في الفترة الأخيرة (الوكالة الوطنية)
منذ 28 mins
1 August، 2021
قطع طريق البداوي
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