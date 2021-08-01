هنية مجدداً رئيساً للمكتب السياسي لـ “حماس”

أكدت صحيفة القدس المحلية أن حركة حماس جددت انتخاب اسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة في دورته الجديدة التي تمتد حتى عام 2025. وقالت الصحيفة إن “مجلس الشورى للحركة عقد اجتماعًا الجمعة الماضي، إذ جددت انتخاب اسماعيل هنية لقيادة الحركة”، مشيرةً إلى أنه “سيتم الأحد انتخاب نائب هنية، وباقي أعضاء المكتب السياسي” وفقًا للصحيفة. وبذلك تكون حماس أنهت انتخاباتها الداخلية بشكل كامل بعد تأخرها عن موعدها المحدد لنحو شهرين كما كان يجري في السنوات الماضية.

وجرى مؤخرًا انتخاب خالد مشعل مسؤولًا عن إقليم الخارج، وموسى أبو مرزوق نائبًا له، في حين تم انتخاب صالح العاروري رئيسًا لإقليم الحركة بالضفة، وزاهر جبارين نائًبا له، بينما تم انتخاب يحيى السنوار قائدًا للحركة بغزة قبل أشهر، وخليل الحية نائبًا له.

وينص القانون الداخلي للحركة على أنه يسمح بانتخاب رئيسها لفترتين متتاليتين، على أنه لا يحق انتخابه في فترة ثالثة إلا في حالة مرور فترة انتقالية لشخصية أخرى.