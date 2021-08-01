الخارجية الايرانية: لا يوجد حل عسكري دائم في أفغانستان

أكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، أنه “لا يوجد لا يوجد حل عسكري دائم في أفغانستان”، واصفاً أوضاع هذا البلد بأنها “خطيرة”. وقال خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأحد “بالنسبة للجمهورية الإسلامية الايرانية، فإن الأولوية بالنسبة لها دائماً هو أمن الشعب الأفغاني، وقد تم إبلاغ جميع الأطراف والحكومة وطالبان بضرورة مراعاة أمن الشعب في كل حوار وعمل”.

وأضاف إن “الجمهورية الإسلامية الايرانية كانت دائماً على استعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية لجميع الأطراف في قضية افغانستان، قمنا بتسهيل الجولة الأولى من المحادثات في طهران ونحن مستعدون لتسهيل الجولة الثانية”، متابعاً أن “وجود حكومة شاملة تضم كل المجموعات هو الحل لأفغانستان، إن طالبان بالتأكيد جزء من حاضر ومستقبل أفغانستان، ويجب أن يدرك الجميع أن الحوار الحقيقي بين الأفغان يمكن أن يكون حلاً لسلام دائم لهذا البلد المهم المجاور لإيران”.

وأوضح أن ايران “تعتبر أمن أفغانستان أمنها الخاص”، موضحاً أن “أمن البعثات الدبلوماسية والقنصليات أولوية قصوى بالنسبة لها، ونحن على اتصال مع جميع الأطراف لتقديم أي مساعدة يحتاجها اشقاؤنا الأفغان”.

المصدر: فارس