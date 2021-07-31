القبض على مشتبه في تورطه بحرائق الغابات في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شخصا ألقي القبض عليه للاشتباه في ضلوعه في الحرائق التي اشتعلت قبل أيام في غابات جنوبي البلاد وأدت لسقوط ضحايا. وقال أردوغان في مؤتمر اليوم السبت، في موغلا، جنوب غربي البلاد، إنه جرى إلقاء القبض على مشتبه بتورطه في الحرائق في تلك المدينة.

فيما ذكر التلفزيون التركي ووكالة الأناضول الرسمية أنه جرى اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في الحرائق بمحافظة إيدين، دون الإشارة لمصدر معلوماتهم. وكان أردوغان أكد في وقت سابق من اليوم أن أجهزة الأمن في بلاده تجري تحقيقات دقيقة للكشف عما إذا كانت الحرائق في الجنوب مفتعلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 50 مليون ليرة تركية (5.9 مليون دولار)، لتلبية احتياجات المناطق المتضررة من الحرائق.

وأضاف أن “المساحة المحترقة زادت إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، منذ أن وجه قادة التنظيم الإرهابي [حزب العمال الكردستاني] العام الماضي التعليمات بإحراق الغابات في تركيا”. وتابع “نهدف إلى إعادة إعمار المنازل في المناطق المنكوبة خلال عام”.

وذكر أن المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي شملت أجزاء من 20 ولاية من بينها أنطاليا وموغلا ومرمريس ومرسين السياحية جنوبي وغربي البلاد، “مناطق منكوبة”، ووجه بتعويض المتضررين. ونشبت حرائق متزامنة في الغابات بعشرين ولاية [من إجمالي 81 ولاية تركية] يوم 28 تموز/يوليو الجاري بعضها ما زال مستمرا، أدت إلى مصرع أربعة أشخاص، وإصابة عشرات آخرين بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وواجهت الحكومة التركية انتقادات لاذعة من جانب المعارضين والمؤيدين على السواء بسبب إخفاقها في السيطرة على الحرائق، ما أدى إلى انتشارها بسرعة هائلة وامتدادها إلى مناطق أخرى. ولم يستبعد أردوغان احتمال وجود عمل تخريبي وراء الحرائق التي اشتعلت بشكل متزامن فيما قررت النيابة العامة في الولايات إجراء تحقيقات.

المصدر: سبوتنيك