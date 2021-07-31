وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2021 - 20:02

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 31 July، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة