وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 31 2021 - 20:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
31 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس عون: أدعو اللبنانيين للالتفاف حول الجيش والحفاظ على الوحدة الوطنية التي تشكل أساس بناء البلد
الرئيس عون للعسكريين: أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات وأسس الدولة الديمقراطية
الرئيس عون للضباط المتخرجين: ليظل سيف التربية التي تلقيتموها مرفوعاً في أيديكم في وجه المتآمرين على أمن لبنان
رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مهنئا إياه بعيد الأول من آب
الرئيس بري لمناسبة عيد الجيش: مدعوون كقوى سياسية وجماعات وأفراد إلى الإقتداء بمناقبية الجيش
الوزيرة عكر لمناسبة عيد الجيش: سيبقى الجيش الضمانة وعليه الإتكال في أي مواجهة ومن أي نوع كانت
الرئيس دياب في عيد الجيش: نستلهم من تضحياته لحماية الاستقرار والوحدة
الرئيس ميقاتي في عيد الجيش أمل بأن تزول الغيمة السوداء عن لبنان فيشعر اللبنانيون بالأمان في حماية جيشهم ورعايته
وزير الداخلية محمد فهمي عشية عيد الجيش: ستبقى المؤسسة العسكرية كما عهدناها أساس وحدتنا
وزارة الصحة العامة: تسجيل 984 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
السيد هاشم صفي الدين: الحصار المفروض اليوم على المقاومة وأهلها يجب أن يواجه بالصبر والجهاد والعمل
السيد صفي الدين: من يقول بأن الحل هو بالتنازل السياسي تجاه العدو هو مخطئ ومن يفكر بالتخلي عن قوته ستزداد معاناته
السيد صفي الدين: البنوك في لبنان ومن خلفها المصرف المركزي والنظام المالي الفاسد استأثروا بودائع اللبنانيين ونهبوها
السيد صفي الدين: تواجد مادتي البنزين والمازوت في السوق السوداء دون سواها يكشف حالة الفساد والجشع
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: لتزويد النواب والقضاء بجداول كميات المازوت المستوردة وجداول التوزيع
النائب فضل الله: يتم تسجيل كميات كبيرة من المازوت للبلديات والأفران والمصانع يصل منها القليل ويباع الباقي بالسوق السوداء
النائب فضل الله: واجب القضاء التدقيق في حسابات المنشآت والشركات وتتبع عملية التجارة السوداء لمحاسبة المتورطين أياً كانوا
النائب حسين الحاج حسن أمل أن تستمر الأجواء الإيجابية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وصولاً إلى تشكيل الحكومة
المفتي قبلان لمناسبة عيد الجيش: لا بد من التأكيد على أهمية الجيش كضامن للوطن والعيش المشترك ومانع الفتنة
مصادر أوجيرو للمنار: لا علاقة لنا بـ"موزعي الانترنت في لبنان" وسنواصل تقديم خدماتنا كالمعتاد
قوات الإحتلال تعتدي على المعتصمين أمام منازل المهددين بالتهجير في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
إندلاع مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة وقوات الإحتلال تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: تحرير 380 كلم مربع خلال عملية النصر المبين في مرحلتها الثانية بمديريتي نعمان وناطع
العميد يحيى سريع: عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية وفرض السيادة وتحقيق الاستقرار
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: موسكو تعارض إضافة نقاط جديدة إلى الاتفاق النووي مع إيران
الأسطول الخامس الأميركي: مؤشرات أولية تفيد بأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر عمان تم بطائرة مسيرة
الخارجية الكوبية: العقوبات الأمريكية الجديدة على بلدنا وسيلة لتبرير استمرار الحصار الإقتصادي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجيش الروسي: مسلحو "داعش" ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان
وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن: تقدم حركة طالبان في أفغانستان يثير قلق واشنطن
السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
31 July، 2021
عاجل
التعليقات
ذات صلة
قيس سعيد: لا مجال اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 31-7-2021
وزير الاتصالات: الانترنت الثابت لن يتوقف في لبنان وعلى الشركات الخاصة مراعاة ظروف الناس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}