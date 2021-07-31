حماس: دعم الولايات المتحدة العسكري للعدو الاسرائيلي يجعلها شريكة بالعدوان على الشعب الفلسطيني

نددت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم السبت بمواصلة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم العسكري لكيان العدو الإسرائيلي.

وقال قاسم “قرار الولايات المتحدة بتقديم صفقة أسلحة كبيرة للكيان الصهيوني يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على شعبنا ومقدساته ويزيد من إرهابه ضد الفلسطيني ونهب أرضه”، وتابع “استمرار الدعم الأمريكي بالسلاح والمال والغطاء السياسي لسياسات الاحتلال، يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني”.

وأوضح قاسم أن “هذا السلوك يزيد من حالة التوتر في المنطقة ويعزز من تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية”.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع 18 طائرة هليكوبتر “سي.إتش-53 كيه” للعدو الإسرائيلي، بموجب صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليارات دولار، كما تشمل الصفقة محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني.

المصدر: فلسطين اليوم