الصحة الفلسطينية: حالتا وفاة و135 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن “حالتي الوفاة سجلتا في المحافظات على النحو التالي: جنين (1)، وقطاع غزة (1)”، وقالت إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (5)، جنين (6)، نابلس (7)، بيت لحم (4)، سلفيت (1)، قلقيلية (1)، الخليل (5)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (104)”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (1)، جنين (2)، نابلس (8)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (46)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات”.

المصدر: فلسطين اليوم