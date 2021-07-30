التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 18:50

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بالاتجاهين

منذ 2 ساعة 30 July، 2021
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