الجيش اللبناني: ضبط مواد معدة للتهريب وتوقيف عدة أشخاص

أعلنت قيادة الجيش اللبناني ان وحدتها ضبطت موادا معدة للتهريب الى سوريا، كما تم توقيف عدة أشخاص في العملية.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها “أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخي 28و29 / 7 /2021 ثمانية عشر مواطنا و4 سوريين وفلسطينيين، وضبطت 10 سيارات و3 آليات نوع فان وآليتين نوع بيك أب جميعها محملة بحوالى 11500 ليتر من مادة البنزين و1400 ليتر من مادة المازوت، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية، معدة للتهريب إلى الأراضي السورية”، وتابعت “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام